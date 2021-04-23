Меньше одной пятой успешно сдают практический экзамен на права в Петербурге в апреле

В апреле, после вступления в силу нового регламента проведения экзамена на права, практическую часть в Северной столице сдали меньше одной пятой кандидатов в водители.

С 1 раза в этом месяце практическую часть экзамена на получение прав сдали только 15% учеников автошкол. У тех, кто сдавал повторно, также: из группы сдавали только 2–3 человека. Прием практики в стране остается довольно субъективным, а новый регламент не слишком на это повлиял.

Недавно сотрудник Госавтоинспекции МВД РФ Николай Гиляков отметил, что по сравнению с мартом в этом месяце количество сдавших практику уменьшилось до 30%. А тех, кто сдал с первого раза, стало в 2 раза меньше: 13,5%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце апреля из Петербурга начнут летать самолеты в Израиль. Известно, что самолеты из Пулково будут вылететь в 9:30, а прилететь в Израиль в 14:25.