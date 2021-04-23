Меньше одной пятой успешно сдают практический экзамен на права в Петербурге в апреле

Меньше одной пятой успешно сдают практический экзамен на права в Петербурге в апреле
С 1 апреля в России действуют новые правила приема экзаменов на права. Фото: Pixabay

В апреле, после вступления в силу нового регламента проведения экзамена на права, практическую часть в Северной столице сдали меньше одной пятой кандидатов в водители.

С 1 раза в этом месяце практическую часть экзамена на получение прав сдали только 15% учеников автошкол. У тех, кто сдавал повторно, также: из группы сдавали только 2–3 человека. Прием практики в стране остается довольно субъективным, а новый регламент не слишком на это повлиял.

Недавно сотрудник Госавтоинспекции МВД РФ Николай Гиляков отметил, что по сравнению с мартом в этом месяце количество сдавших практику уменьшилось до 30%. А тех, кто сдал с первого раза, стало в 2 раза меньше: 13,5%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце апреля из Петербурга начнут летать самолеты в Израиль. Известно, что самолеты из Пулково будут вылететь в 9:30, а прилететь в Израиль в 14:25.

авто водительские права новости СПб экзамен


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Топ-3 марки молока, соответствующих ГОСТ
В Выборге мужчина в маске напал на 17-летнюю школьницу
Задержаны «медики», продавшие пенсионерке лекарство от тромбоза за 90 тысяч ...
В Кировском районе задержали мужчину за развратные действия в отношении девочки
Меньше одной пятой успешно сдают практический экзамен на права в Петербурге ...
На Петербург надвигается циклон «Зохан»: чего ждать от погоды
Ночью спасатели тушили горящую квартиру на Софийской
«Не понимали, во что себя втягивают»: Захарова уточнила детали ...