В конце апреля из Петербурга начнут летать самолеты в Израиль

Первый самолет из Пулково в Тель-Авив отправится 27 апреля.

Авиакомпания Nordwind запланировала рейс из Санкт-Петербурга в Тель-Авив уже 27 апреля. Это будет первый самолет, улетевший из города в Израиль, после восстановления авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в официальном паблике компании.

Известно, что самолеты из Пулково будут вылететь в 9:30, а прилететь в Израиль в 14:25. Обратный вылет запланирован на 15:25. Рейсы будут осуществляться каждую неделю по вторникам.

Напоминаем, что летать в Израиль могут люди, переболевшие коронавирусом или сделавшие прививку. Также это право есть у тех, кто едет к ближайшим родственникам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Израиль откроет границы для привитых от COVID туристов. Иностранных туристов обяжут пройти ПЦР-тест перед посадкой, а также сделать ПЦР-тест и серологический анализ по прибытии в аэропорт Бен-Гурион, чтобы подтвердить наличие антител после вакцинации или перенесенного заболевания.