В Выборге задержан подозреваемый в жестоком избиении подростка

В Выборге задержан мужчина, который подозревается в избиении подростка.

В субботу,17 апреля, в областную больницу Выборга доставили 16-летнего подростка. Пострадавший находился в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, подростка избил неизвестный мужчина у магазина на Ленинградском шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). На Большой Каменной улице задержали подозреваемого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.