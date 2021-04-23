В Выборге задержан подозреваемый в жестоком избиении подростка

В Выборге задержан подозреваемый в жестоком избиении подростка
На Большой Каменной улице задержали подозреваемого. Фото: google.ru/maps

В Выборге задержан мужчина, который подозревается в избиении подростка.

В субботу,17 апреля, в областную больницу Выборга доставили 16-летнего подростка. Пострадавший находился в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, подростка избил неизвестный мужчина у магазина на Ленинградском шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). На Большой Каменной улице задержали подозреваемого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.

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