В Волхове задержали стрелка-хулигана

Установлено, что неизвестный через окно автомобиля Рено Меган, двигавшегося в направлении Мурманского ш., из оружия стрелял в сторону лесополосы, а затем скрылся с места происшествия. Фото: Википедия

Установлено, что неизвестный через окно автомобиля Рено Меган, двигавшегося в направлении Мурманского ш., из оружия стрелял в сторону лесополосы, а затем скрылся с места происшествия. Фото: Википедия

Полиция задержала по подозрению в хулиганской стрельбе мужчину 1980 года рождения, у которого изъят охолощенный автомат Калашникова. Стрелок задержан у дома 60 по проспекту Державина в городе Волхове на основании ст.91 УПК РФ.

Ранее поступило сообщение о стрельбе на 12 км автодороги «дер. Кисельня – пос. Хвалово». Установлено, что неизвестный через окно автомобиля Рено Меган, двигавшегося в направлении Мурманского ш., из оружия стрелял в сторону лесополосы, а затем скрылся с места происшествия. В результате стрельбы пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове 2 студента чуть не убили однокурсника. Пострадавший сам обратился в Волховскую межрайонную больницу с пулевым ранением правого верхнего века, ожогами и ушибами головы, поясничной области и ног.