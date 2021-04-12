В Волхове 2 студента чуть не убили однокурсника

В Волхове 2 студента чуть не убили однокурсника. Фото: pixabay

В Волхове 2 студента чуть не убили однокурсника. Фото: pixabay

Полиция задержала студентов, пытавшихся убить однокурсника. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» .

Раннее сообщалось о том, что в заброшенном ангаре, расположенном в г. Волхов, в 100 метрах от д. 1 по ул. Металлургов, выпивши и поссорившись, молодой человек 2003 года рождения и его одногруппник 2003 года рождения, учащийся 2 курса колледжа из пневматического пистолета выстрелили в молодого человека 2003 года рождения, тоже учащегося 2 курса колледжа. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, облив стеклоочистителем, они подожгли его, после чего избили и скрылись с места происшествия.

Пострадавший сам обратился в Волховскую межрайонную больницу с пулевым ранением правого верхнего века, ожогами и ушибами головы, поясничной области и ног.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли дело после стрельбы в школе на Орджоникидзе.