Жильцы дома на Бутлерова выступили против соседства с дельфинарием

На улице Бутлерова, 40, в Калининском районе Северной столицы состоялось очередное выездное совещание с местными жителями по вопросу строительства рядом с домом спортивного комплекса, совмещенного с дельфинарием.

Возвести фитнес-центр предполагалось еще в 2018 году, когда застройщик «Спортлайф» получил земельный участок в этом районе. Работы, однако, долго откладывались, после чего «Санкт-Петербургский дельфинарий» предложил разместить на данной территории здание для своих подопечных.

Центр, где жили дельфины, на Крестовском находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте, кроме того, собственник не согласился продлевать договор аренды. Животным не успели найти новое пристанище, и дельфинарий временно транспортировали в Краснодарский край. В Петербурге им продолжают искать новое жилье: власти предложили несколько адресов для строительства, но реализация плана займет, по предварительным оценкам, не меньше пяти лет.

Когда дельфинарий предложил «Спортлайфу» заменить спорткомплекс на, собственно, дельфинарий, застройщик согласился, но объяснил, что для этого потребуется изменить условия инвестиционного договора и получить одобрение жильцов.

Последнее оказалось не так-то просто: петербуржцы массово выступили против строительства такого рода объекта рядом с домом. Об этом горожане твердо заявили еще на предыдущей встрече, в январе 2021 года. Тогда было предложено три варианта развития событий: оставить в силе первоначальный план и построить фитнес-центр с бассейном; отказаться от строительства и организовать на этом месте официальную парковку вместо и так возникшей стихийной; присвоить участку статус зеленой зоны и оборудовать на нем детскую площадку с выходами в парк на улице Верности.

На сходке, которая прошла 22 апреля, застройщик, а также представители СПб ГБУ «Управления инвестиций», Центра транспортного планирования и районной администрации не услышали ничего нового. Местные жители объясняют, что стройка заблокирует проезд во двор, а после появления дельфинария парковочные места займут постоянные посетители.

Кроме того, изменение вида разрешения на строительство на «цирки и зверинцы» потребует дополнительной санитарно-защитной зоны с распространением на многоквартирный дом. Возможности обеспечить таковую у инвестора нет. В целом петербуржцы настроены скептически, поскольку переживают, что на месте спорткомплекса после завершения строительства могут все равно открыть дельфинарий — бороться с уже существующим объектом будет гораздо сложнее.

В связи с этим граждане намереваются отстоять участок, отданный под застройку — вплоть до перекрытия проспекта Науки и судебных тяжб. Представитель «Спортлайф», в свою очередь, заявил, что планирует приступить к работам осенью, передают «Новости Калининского района».