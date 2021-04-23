Циклон «Зохан» нагонит на Петербург дожди и снежную крупу

В пятницу, 23 апреля, погоду в Северной столице будет определять холодная часть циклона «Зохан». Будет дождливый и ветреный день.

Согласно ежедневному прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня над Петербургом установится тыловая, холодная часть циклона, которому немецкие синоптики дали название «Зохан».

Небо затянет облаками, ожидаются неустойчивые прояснения. Петербуржцам при выходе из дома стоит взять зонтики, поскольку пройдут небольшие дожди, но местами возможна и снежная крупа.

Уличные термометры покажут от +8 до +10 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +6…+11 градусов. Ветер в городе на Неве подует южный, скорость его порывов составит 5-10 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил Леус.

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