В Петербурге по факту ДТП, в котором пострадала школьница, проводится проверка

В Петербурге по факту ДТП, в котором пострадала школьница, проводится проверка
Место происшествия. Фото: google.ru/maps

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала 14-летняя школьница.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22 апреля в 08:25 у дома 7 по улице Ивана Фомина в Выборгском районе водитель 1980 года рождения, находясь за рулем Renault Koleos, вне зоны пешеходного перехода сбил подростка 2007 года рождения.

Девочка в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Звенигородской улице в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший лежит на проезжей части. Дорожный инцидент случился сегодня, 22 апреля, у дома №6.

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