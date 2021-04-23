Нарышкин прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Чехии

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин основе демарша Чехии против России лежит убогая ложь, рассчитанная на людей с невысоким уровнем интеллекта, в ответ Прага «получила свое».

По его словам, для прикрытия своих действий Прага использовала «совершенно убогую и низкую ложь», которая «рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития», сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что в ответ на свой демарш в отношении России Чехия «получила свое».

Ранее власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.