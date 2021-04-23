Кайтер из Петербурга прокатился по муринской луже

Для сёрфинга петербуржец выбрал ветреное поле между Воронцовским и Петровским бульварами, там же давно образовалась лужа. Фото: vk.com/Никита Попов

Для сёрфинга петербуржец выбрал ветреное поле между Воронцовским и Петровским бульварами, там же давно образовалась лужа. Фото: vk.com/Никита Попов

Житель Петербурга опробовал кайтборд в Мурино впервые этой весной, сообщил он на своей странице «ВКонтакте».

Спецдоска предназначена для катания по воде с ветром.

Для сёрфинга петербуржец выбрал ветреное поле между Воронцовским и Петровским бульварами, там же давно образовалась лужа. Совершить задуманное было не так просто.

Кайт сдувался каждые полчаса до состояния «тряпки». Распутывал стропы и снова запускал, сообщил Попов.

Он заметил, что порывистый ветер между домов создавал мощную турбулентность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Билайн обеспечил домашним интернетом жителей Кудрово, Шушар и Мурино. В результате доступом к интернету и интерактивному телевидению обеспечено более 50 000 домохозяйств, расположенных в 170 новых домах. Также Билайн провел в 2020 году масштабную программу по модернизации сети ШПД в Санкт-Петербурге: обновил устаревшее оборудование во всех районах присутствия.