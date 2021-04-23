В Санкт-Петербурге по горячим следам раскрыто нападение на ювелирный салон

В Санкт-Петербурге по горячим следам раскрыто нападение на ювелирный салон
Полиция задержала мужчину для проведения процессуальных действий, похищенное полностью изъято. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция задержала по горячим следам 45-летнего местного жителя. Спустя полтора часа после нападения на ювелирный магазин его нашли на Московском шоссе, д. 34, во дворах около гаражей. Задержанный нигде не работает, ранее не судим. По словам мужчины, он набрал кредитов, не рассчитал свои финансовые возможности и решил пойти на преступление ради урегулирования финансовых проблем.

Полиция задержала мужчину для проведения процессуальных действий, похищенное полностью изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в полицию Московского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в маске разбил витрины и похитил украшения в ювелирном магазине на Звездной улице, д. 8, а затем скрылся. Незамедлительно на розыск злоумышленника были ориентированы оперативники «разбойного» отдела уголовного розыска Главка и районного угрозыска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили вторую за утро «ГАЗель», вспыхнувшую на улице Ленина.

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