Навальный объявил о выходе из голодовки

Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в ИК №2 в Покрове Владимирской области, заявил о выходе из голодовки.

Новый пост появился в Instagram-аккаунте блогера в пятницу, 23 апреля. Навальный отметил, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Проводятся исследования, после которых Навальный получает результаты и заключения от медиков. В результате чего политик решил снять голодовку.

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки», — написал он.

Навальный выразил слова благодарности людям, которые его поддерживали, заявив, что сейчас его «сердце полно любви и благодарности».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальному грожали принудительным кормлением в колонии Владимирской области. Об этом он писал в соцсети.