Ночью в петербургском метро тушили «пожар» и «спасали» людей

Минувшей ночью на перегоне между станциями «Елизаровская» и «Площадь Александра Невского 1» прошли плановые пожарно-тактические учения.

Спасатели ГУ МЧС России по Петербургу боролись с огнем в ночь на пятницу, 23 апреля. Согласно легенде учений, в тоннеле произошло «короткое замыкание», в результате чего вспыхнули силовые кабели. Один из работников «пострадал».

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», в ходе тренировки специалисты Службы аварийных работ эвакуировали пострадавшего в безопасное место. Также были отработаны действия по тушению «пожара», проверке системы тоннельной вентиляции, внутреннего пожарного водопровода, средств связи и оповещению в тоннелях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня утром в разных районах Петербурга спасатели тушили две «ГАЗели».