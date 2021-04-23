Победители футбольного турнира среди детдомов поедут на финал в Сочи

Более 70 юных футболистов из 10 команд старшей и младшей возрастных групп боролись за путевку в финал, который пройдет в Сочи. Фото: Мегафон

Более 70 юных футболистов из 10 команд старшей и младшей возрастных групп боролись за путевку в финал, который пройдет в Сочи. Фото: Мегафон

В Санкт-Петербурге завершился региональный этап всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» среди команд детских домов и школ-интернатов. Победителями стали юные спортсмены из д. Багряники Ярославской области и г. Луга Ленинградской области. Теперь ребята поедут на финал турнира в Сочи, где им предстоит защищать честь Северо-Запада и бороться за победу с игроками других регионов страны.

На соревнованиях, которые проходили по инициативе компании «МегаФон», встретились спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Мурманской и Калининградской областей. Более 70 юных футболистов из 10 команд старшей и младшей возрастных групп боролись за путевку в финал, который пройдет в Сочи. Главный приз помимо заветного кубка – обучение в футбольной академии одного из ведущих мировых клубов.

Все игроки прошедшего турнира показали очень эмоциональную и яркую игру. По итогам напряженной борьбы команда старшей группы «Багряниковской школы-интерната» из Ярославской области одержала безоговорочную победу над сборной «Зубцовского детского дома» из Тверской области. Игра завершилась со счетом 3:1. А среди ребят помладше не оставили соперникам шансов спортсмены из «Лужской санаторной школы-интерната» Ленобласти. Петербургская команда «Центра содействия семейному воспитанию №15» выбыла из борьбы за главный кубок со счетом 0:4.

Бронзу завоевали сборная младшей группы «Минькинской коррекционной школы-интерната» Мурманской области. Среди старших ребят – спортсмены петербургского «Центра содействия семейному воспитанию №12». На церемонии награждения, завершившей региональных этап турнира, отметили также лучших игроков, нападающих, вратарей и защитников.

«Развитие футбола на любом уровне — наша общая задача и очень важно, что такие компании, как МегаФон, развивают этот вид спорта. Глядя на ребят, вспоминаю себя в их возрасте. Для меня такие соревнования всегда были не только спортивным событием, но и местом, где можно встретиться с друзьями, получить море эмоций и зарядиться этим настроением. Хочется, чтобы каждый из них почувствовал — нет ничего невозможного. Главное, верить в себя», – сказала на церемонии награждения игрок женской команды «Зенит» Вероника Куропаткина.

Помимо турнира участники соревнований посетили один из крупнейших футбольных стадионов Европы «Газпром Арену». Представили ФК «Зенит» провели для ребят экскурсию с рассказом о спортивных профессиях, а специалисты МегаФона поделились опытом работы в организации телеком-инфраструктуры для крупных футбольных чемпионатов. Отдельных воспитанников детских домов, которые приехали в город на Неве готовить репортажи о выступлении своих команд, ждал мастер-класс от редакторов отдела новостей и спецпроектов издания «Спорт день за днем» Александра Кавокина и Андрея Васильева. Мастера слова рассказали о специфике работы журналистом и дали советы по подготовке текстов.

«Турнир «Будущее зависит от тебя» – это не только про футбол. Это и неповторимые эмоции, и новые знакомства, и бесценный опыт. Наша ключевая цель – раскрыть потенциал ребят, помочь им определиться со своим профессиональным будущим. Надеюсь, это поможет им найти свое место в жизни, ведь во многом все зависит от их решений и усилий», – добавил директор по региональному развитию МегаФона Алексей Титов.

Дополнительная информация:

Чемпионат «Будущее зависит от тебя» запущен в 2005 году в Санкт-Петербурге. Первые соревнования собрали 39 команд из 23 детских домов. Главным призом для команды-победителя стала поездка в Лондон и посещение матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

В 2009 году Чемпионат впервые вышел на федеральный уровень. Отборочные матчи прошли в Хабаровске, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Красноярске, Кемерово, Екатеринбурге. Главным призом для победителей стала поездка в Лондон. Ребята посетили матч «Арсенал» — «Халл Сити» и тренировочную базу футбольного клуба «Арсенал». Постепенно география проекта расширялась. Пятый Чемпионат 2010 года принял команды не только со всей России, но и из Абхазии и Таджикистана, общее количество участников составило около 2 000 человек, в отборочных соревнованиях по всей России играли 230 команд. В 2014 году впервые в соревнованиях приняли участие ребята из Латвии, Севастополя, Керчи.

В 2017 в Москве впервые был организован международный этап соревнований «Будущее зависит от тебя», на котором встретились команды из 10 стран – Бразилии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Латвии, Маврикия, Пакистана, Республики Беларусь и России.

В мае 2018 года, накануне Мундиаля FIFA, прошел первый в истории Чемпионат мира по футболу среди детей сирот «Будущее зависит от тебя», организованный компанией МегаФон при поддержке благотворительных организаций Save the Children и Street Child United. Двадцать четыре команды из 21 страны сразились на поле стадиона «Сапсан-Арена» за звание чемпионов.

В 2019-м году для участников впервые была организована профориентационная программа. Одной из главных ценностей проекта «Будущее зависит от тебя» является помощь детям в поиске своего призвания и социализация в обществе. Именно поэтому командой проекта было принято решение знакомить детей с новыми профессиями, тем самым помогая определиться с будущим направлением профессиональной деятельности.

За 16 лет истории турнира в нём приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований.

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