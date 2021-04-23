Жителя Всеволожска заподозрили в смертельном избиении пожилой матери

Во Всеволожском районе против 48-летнего мужчины открыли уголовное дело после гибели его матери-пенсионерки.

Как сообщили в областном управлении СК, следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

На прошлой неделе, 17 апреля, в больницу госпитализировали 84-летнюю женщину с множественными травмами. Врачи боролись за ее жизнь, но спустя несколько дней она скончалась.

По подозрению задержан сын погибшей. По версии правоохранителей, он избил ее.

Следком настаивает на аресте задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина устроила драку после хищения продуктов из магазина в Выборге.