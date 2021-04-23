Женщина устроила драку после хищения продуктов из магазина в Выборге

В Выборге задержана посетительница магазина, которая решила не платить за понравившиеся товары.
Преступный инцидент произошел в четверг, 22 апреля, в сетевом продуктовом магазине на Батарейной улице. Правоохранителям поступил сигнал о том, что одна из посетительниц похитила продукты из торгового зала, после чего попыталась скрыться, но попала в драку.
Как сообщила пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти, догнавшему ее персоналу злоумышленница оказала сопротивление, а похищенные товары бросила на землю. Сумма ущерба составила 2 200 рублей.
Задержанную передали сотрудникам полиции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ночью похитил из магазина продукты и гвоздодер.