Женщина устроила драку после хищения продуктов из магазина в Выборге

Женщина устроила драку после хищения продуктов из магазина в Выборге
Злоумышленница вынесла продукты из магазина. Фото: pixabay

В Выборге задержана посетительница магазина, которая решила не платить за понравившиеся товары.

Преступный инцидент произошел в четверг, 22 апреля, в сетевом продуктовом магазине на Батарейной улице. Правоохранителям поступил сигнал о том, что одна из посетительниц похитила продукты из торгового зала, после чего попыталась скрыться, но попала в драку.

Как сообщила пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти, догнавшему ее персоналу злоумышленница оказала сопротивление, а похищенные товары бросила на землю. Сумма ущерба составила 2 200 рублей.

Задержанную передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ночью похитил из магазина продукты и гвоздодер.

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