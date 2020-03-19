Петербуржец ночью похитил из магазина продукты и гвоздодер

Похищенное изъято. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Похищенное изъято. Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

В Колпинском районе был задержан мужчина, который проник в магазин и совершил кражу продуктов.

Инцидент произошел ночью 18 марта. Мужчина вынес из магазина пять пакетов с продуктами и гвоздодер, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали голодного злоумышленника и доставили его в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Похищенное изъято. Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

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