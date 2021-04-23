Илон Маск о городе на Марсе: земляне станут космическим видом, «но многие погибнут»

Человечество станет космическим видом, будет обитать на нескольких планетах, считает глава американской компании SpaceX Илон Маск. Как заявил он на пресс-конференции, для начала надо построить город на Марсе и постоянно обитаемую базу на Луне.

После того как был запущен созданный Маском пилотируемый космический корабль Crew Dragon (на его борту четыре астронавта), он заявил, что вполне можно вернуться на Луну в 2024 году. Напомним, ранее NASA анонсировало проект лунной программы Artemis («Артемида»). Высадка астронавтов должна стать ее последним этапом.

Глава SpaceX считает, что реально построить город на Марсе к 2050 году. Население должно составить около 1 млн человек. По мнению основателя Tesla, впервые люди могут высадиться на Марсе уже в 2026 году.

Также Маск пытается опровергнуть популярное мнение о том, что летать к другим планетам смогут только очень богатые люди. Как он считает, на Марс может полететь любой человек, но он должен быть хорошо подготовлен к опасным путешествиям.

По его прогнозам, на начальном этапе исследования Марса может погибнуть много людей. При этом Маск отметил, что такие потери неизбежны, так происходило всегда во время исследования новых земель.

Чтобы колонизировать Марс, предприниматель готов потратить все свое имущество.

Как сообщает CNN, пока что креативное агентство из Лос-Анджелеса решило потроллить Илона Маска и установило рядом со штаб-квартирой SpaceX билборд «‎Марс — отстой». Билборд установили в День Земли, который 22 апреля отметили в 51-й раз.

Между тем американский марсоход Perseverance («Настойчивость»), исследующий Марс в поисках признаков жизни, впервые сумел получить кислород из углекислого газа Красной планеты. Первой порции — пяти граммов — человеку хватит, чтобы дышать десять минут. Кроме того, с помощью микрофонов марсохода удалось записать звуки Красной планеты.

Отметим, «фанаты» Марса часто «находят» на фотографиях Красной планеты разные странные фигуры, лица и другие объекты. Из последних «находок» — белая башня. Уфолог Скотт К. Уоринг считает, что это может быть дом для инопланетных существ.