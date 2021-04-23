Фитнес-тренер назвал способы провести с пользой майские праздники

Полезным будет как можно дольше погулять. Фото: pixabay.com

Полезным будет как можно дольше погулять. Фото: pixabay.com

Эксперт в вопросах спорта советует задуматься над тем, как благотворно влияет на организм ходьба. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Фитнес-тренер Никита Скрипник рекомендует во время майских праздников себя не запускать. Постараться быть активнее и живее. Полезным будет сходить в небольшой поход.

Скрипник говорит о том, чтобы закинуть на спину рюкзак и отправиться на своих двоих гулять. Второй совет от Фитнес-инструктора это ограничить употребление вредных продуктов. Постараться забыть о сладкой газированной воде и чипсах.

Важно помнить, по мнению эксперта, о том, каким вредным становится ужин шашлыком, который запивается алкоголем.

Никита Скрипник предлагает налегать на мясо и овощи.

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