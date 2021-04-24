Специалист рассказал, как вернуть к жизни утопленный телефон

Специалист агентства «TelecomDaily» Илья Шатилин объяснил, что случается, что даже достаточно хороший телефон, у которого заявлено, что он не «умрет» после попадания на него воды, может сломаться. Этим эксперт поделился со «Sputnik».

Так Илья Шатилин советует сразу после намокания выключить девайс. При этом не стоит прибегать к «услугам фена».

Потому как горячий воздух может только еще глубже затолкать воду внутрь. А еще от высоких температур скорее всего пострадают пластиковые части смартфона.

В связи с этим специалист советует старый-добрый способ — положить телефон в рис, ведь он великолепно впитывает влагу.

Такими же свойствами как и рис обладает силикагель, хотя в домах россиян это не самая популярная вещь.

Шатилин подчеркивает, что чем быстрее начнется реанимирование тем, больше вероятность спасти мобильный. Очевидным советом Шатилин считает, как можно скорее отвезти девайс в сервисный центр.

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