В Европе заявили о «низшей точке» в отношениях России и Чехии

Политолог Лувенского католического университета в Бельгии Пьер Веркотрен заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией достиг низшей точки.

«Мы, вероятно, достигли низшей точки текущего кризиса», – цитирует его РИА «Новости».

Однако он уверен, что стороны не пойдут на полный разрыв связей.

«Дипломатический кризис между Чехией и Россией может усугубиться, но обе страны осознают, что разрыв всех дипломатических связей – это не выход», – отметил политолог.

Ранее власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.