COVID-19 в мире: более 140 млн человек заболели коронавирусом

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились 143 916 996 человек.

Согласно данным SCMP на субботу, 24 апреля, 89 628 135 выздоровели. Число смертельных исходов достигло 3 млн 73 тыс. 970.

На первом месте в этом «анитрейтинге» находятся США. Россия занимает пятую строчку.

С начала пандемии в России выявлен 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что регистрируемый в осенне-зимний период 2020 года подъем заболеваемости завершился в январе значительным снижением. Далее в течение марта было еженедельное снижение 10-13%, после началась стабилизация.