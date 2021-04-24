COVID-19 в мире: более 140 млн человек заболели коронавирусом

COVID-19 в мире: более 140 млн человек заболели коронавирусом
При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились 143 916 996 человек.

Согласно данным SCMP на субботу, 24 апреля, 89 628 135 выздоровели. Число смертельных исходов достигло 3 млн 73 тыс. 970.

На первом месте в этом «анитрейтинге» находятся США. Россия занимает пятую строчку.

С начала пандемии в России выявлен 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что регистрируемый в осенне-зимний период 2020 года подъем заболеваемости завершился в январе значительным снижением. Далее в течение марта было еженедельное снижение 10-13%, после началась стабилизация.

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