Попова заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление во время презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление во время презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Фото: Роспотребнадзор

Коронавирусная ситуация в России достаточно стабильная, также достигнуто новое плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна попова.

По ее словам, регистрируемый в осенне-зимний период 2020 года подъем заболеваемости завершился в январе значительным снижением. Далее в течение марта было еженедельное снижение 10-13%, после началась стабилизация.

Как сообщили «РИА Новости», Попова добавила, что к настоящему моменту в стране фиксируется 41,6 случая инфицирования на 100 тыс. человек, что является достаточно невысоким показателем.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост заболеваемости COVID зафиксирован в семи регионах России.