Попова заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Коронавирусная ситуация в России достаточно стабильная, также достигнуто новое плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна попова.
По ее словам, регистрируемый в осенне-зимний период 2020 года подъем заболеваемости завершился в январе значительным снижением. Далее в течение марта было еженедельное снижение 10-13%, после началась стабилизация.
Как сообщили «РИА Новости», Попова добавила, что к настоящему моменту в стране фиксируется 41,6 случая инфицирования на 100 тыс. человек, что является достаточно невысоким показателем.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост заболеваемости COVID зафиксирован в семи регионах России.