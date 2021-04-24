Четыре нелегальных пункта приема металлолома нашли в Петербурге

Полиция провела профилактический рейд в сфере оборота металлолома на территории Василеостровского района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, нарушения нашли в пунктах на Мурманском шоссе, а также на улицах Весельная и Нижней Полевой. Выяснилось, что деятельность по приему, переработке, хранению и реализации лома металлов осуществлялась там без лицензии.

Указанные точки приема металлов закрыты. Предпринимателям грозят не только штрафы, но и конфискация продукции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате проверки в двух магазинах, которые продают финские товары, на Шлиссельбургском проспекте, изъяли более 230 килограммов готовой молочной, мясной и рыбной продукции. Отмечается, что на этикетках этих товаров оказались указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза.