Через год в Петербурге появятся новые автобусы

23 апреля под руководством председателя Комитета по транспорту Кирилла Полякова состоялось совещание о возможности изготовления и поставки в Северную столицу автобусов. Петербург переходит на новую модель транспортного обслуживания.

Её запуск назначен комитетом на лето следующего года. Производители поставят в город на Неве 2 801 автобус, из которых: 1742 ед. – автобусы на 80 мест; 1052 ед. – автобусы на 49 мест и 7 ед. – автобусы на 19 мест.

У новых автобусов отметили доступность для маломобильных граждан и удобство. Также у новых машин будут подзарядки для телефонов. Единый цвет – лазурный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Вербное воскресенье в Петербурге автобусы будут чаще ходить к кладбищам. В Вербное воскресенье добавят автобусов на маршруты №90 и 195 до Южного кладбища, маршруты №397 и 398 до Северного кладбища.