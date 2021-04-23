В Вербное воскресенье в Петербурге автобусы будут чаще ходить к кладбищам

В Северной столице 25 апреля, в связи с празднованием «Вербного воскресенья», усилят движение транспорта на маршрутах до городских кладбищей.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба петербургского учреждения «Организатор перевозок». В Вербное воскресенье добавят автобусов на маршруты №90 и 195 до Южного кладбища, маршруты №397 и 398 до Северного кладбища. Также будут чаще ходить автобусы №138 до Крематория, автобусы №347 до Иликовского кладбища и автобусы №382 до Казанского кладбища.

Кроме того, будет усилено движение трамваев №10, 23 и 43, а также троллейбусов №9, 20, 38 и 40.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «дачные» автобусы возвращаются на пригородные маршруты Петербурга. Пригородные автобусы до садоводств вновь начнут ходить с 23 апреля.