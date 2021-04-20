«Дачные» автобусы возвращаются на пригородные маршруты Петербурга

&#171;Дачные&#187; автобусы возвращаются на пригородные маршруты Петербурга
Автобусы возобновят пригородные маршруты с 23 апреля. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

К началу дачного сезона «Пассажиравтотранс» возобновляет движение автобусов по пригородным маршрутам. «Дачные» автобусы вновь начнут ходить с 23 апреля.

Автобусы №469 запустят по маршруту станция метро «Дыбенко» — садоводство «Восход-2» с понедельника по четверг. Автобус №488 будет ходить между ж/д платформой Сергиево до садоводства «Кировец» с понедельника по пятницу. Автобус №555 будет отвозить дачников от метро «Проспект Просвещения» до дороги «СПб-Парголово-Огоньки» с пятницы по воскресенье.

Помимо этого, на маршрут №469 по пятницам и субботам направят пять дополнительных автобусов, а в воскресенье — шесть автобусов. Кроме того, с 23 апреля маршрут автобуса №13А от улицы Костюшко до Авиагородка продлевается до улицы Пилотов, 61.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор одобрил восьмилетнюю программу развития электротранспорта в Петербурге.

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