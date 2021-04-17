Губернатор одобрил восьмилетнюю программу развития электротранспорта в Петербурге

В ближайшие три года Смольный планирует приобрести 255 трамваев и 314 троллейбусов. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В ближайшие три года Смольный планирует приобрести 255 трамваев и 314 троллейбусов. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Губернатор Александр Беглов одобрил программу развития электрического транспорта в Северной столице, которая будет длиться восемь лет. Будет обновлена инфраструктура и закуплены новые трамваи и троллейбусы.

Об этом стало известно в субботу, 17 апреля. Глава «Горэлектротранса» Денис Минкин сообщил, что программа развития электротранспорта обойдется в 123 миллиарда рублей. В ближайшие три года Смольный планирует приобрести 255 трамваев и 314 троллейбусов.

По словам Минкина, в рамках программы будут реконструированы 10 парков. В числе первых работы реконструируют третий и седьмой парки. Кроме того, город отремонтирует более 500 километров путей и к завершению программы построят 25 магистральных маршрутов. Также на маршруты в центре города выпустят 85 ретро-трамваев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиры общественного транспорта Петербурга с нетерпением ждут «низкопольных» автобусов.