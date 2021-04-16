Пассажиры общественного транспорта Петербурга с нетерпением ждут «низкопольных» автобусов

Жителям Петербурга пришлась по душе идея введения «низкопольного» общественного транспорта. Об этом сообщает «NEVA.today».

Людям, которые пользуются общественным транспортом в Северной столице, понравилась новая транспортная реформа и применение в городе «низкопольных» автобусов.

Известно, что в городе на Неве примерно 75% людей, которые ездят на общественном транспорте, одобрили грядущие изменения.

Одним из основных моментов реформы будет переход на транспорт с низким полом. Таким образом почти все автобусы смогут перевозить гораздо больше пассажиров, нежели раньше.

Отмечается, что новыми автобусами смогут без проблем пользоваться маломобильные люди и родители с колясками.

Сообщается, что если новые правила подействуют так, как надо, то в июле следующего года весь общественный транспорт вместе с городской средой станет инклюзивным, при этом условия передвижения по Северной столице должны будут выровняться для всех.

К слову, популярные маршрутки как и прежде будут курсировать. Комитет по транспорту планирует убрать лишь некоторые дублирующие рейсы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на участке трассы А-215 вводят временные ограничения движения большегрузного транспорта.