Медпункты в садоводствах Петербурга начнут работать со 2 мая

Медперсонал знает, как оказывать помощь пациентам с COVID-19 и людям, находящимся на самоизоляции. Фото: pixabay

Медперсонал знает, как оказывать помощь пациентам с COVID-19 и людям, находящимся на самоизоляции. Фото: pixabay

Со 2 мая в садоводствах Северной столицы и ближайшего пригорода будут работать медпункты. Сначала их будет 36, но до конца дачного сезона прибавится еще 20.

Медперсонал знает, как оказывать помощь пациентам с COVID-19 и людям, сидящим на самоизоляции, сообщает Смольный.

Первый пункт вакцинации откроется в садоводстве Пупышево. На его примере будет приниматься решение о расширении пунктов вакцинации в садоводствах.

Около 200 тысяч петербуржцев живут в садоводствах постоянно. Еще около 2,5 млн петербуржцев выезжают на дачи в летнее время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса. Прививка от COVID-19 «Спутником V» в России подействовала в 97,6% случаях. Хотя даже такие показатели не гарант безопасности человека. Доктор нашел 5 случаев, когда от вакцины лучше отказаться.