Лукашенко рассказал о трех сценариях готовившегося на него покушения

Лукашенко рассказал о трех сценариях готовившегося на него покушения
А вот на уничтожение резиденции вместе с ним было выделено $10 млн, на снайпера — $1 млн в том числе. Фото: kremlin.ru

Организаторы госпереворота прорабатывали сразу 3 возможных вариантов, заявил президент Белоруссии. Первый сценарий состоял в покушении на него 9 мая, второй — в подрыве из гранатомета его кортежа, третий — в нападении на загородную резиденцию.

Лукашенко отметил, что первые два сценария просто невозможны. А вот на уничтожение резиденции вместе с ним было выделено $10 млн, на снайпера — $1 млн в том числе.

Александр Лукашенко сообщил, что среди участников заговора был сотрудник спецслужб страны. Он не побоялся, не поддался и сообщил обо всём Лукашенко. Через сотрудника спецслужб хотели поднять армию, блокировать Минск.

Точное количество задержанных по этому делу лидер Беларуси не назвал. Однако заявил, что они дают признательные показания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Европе заявили о «низшей точке» в отношениях России и Чехии.

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