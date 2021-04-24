Болгария готова принимать иностранных туристов с 1 мая

Чтобы попасть в страну, турист должен будет предоставить один из трех документов.

В Минздраве Болгарии заявили, что в стране готовы принимать иностранных туристов уже с 1 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в ведомстве.

Для того, чтобы попасть на территорию государства, нужно будет предоставить один из трех медицинских документов: сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, отрицательный ПРЦ-тест, либо справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.

Ожидается, что в ближайшее время в России начнут работать консульские учреждения. В Болгарии добавили, что ждут россиян, тем более что у многих из них есть недвижимость на территории страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туроператоры рассказали о неожиданном выборе направления туристами после закрытия Турции.