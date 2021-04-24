Участник шоу «Маски» рассказал о штрафе за нарушение правил

Участник шоу «Маски» рассказал о штрафе за нарушение правил
Туриченко выбыл из шоу. Фото: скриншот Instagram

Он заявил, что все участники подписывают контракт о неразглашении деталей шоу.

Певец Кирилл Туриченко, который участвовал в шоу «Маска», рассказал о штрафах за разглашение информации о программе. Если нарушить контракт, то нужно будет выплачивать 10 миллионов рублей. Об этом артист заявил в радиопрограмме Юлии Барановской.

Туриченко вспоминает, как ему писал Влад Топалов и пытался выяснить, не снимается ли он в «Маске». Но певец не стал раскрываться, потому что помнил о штрафах.

Напоминаем, что Туриченко выступал в костюме Носорога. Он ушел из шоу в первом полуфинале, за несколько серий артист успел впечатлить не только зрителей, но и жюри своим талантом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о стоимости участия в шоу.

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