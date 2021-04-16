Победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о стоимости участия в шоу

Победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о стоимости участия в шоу
Цой признался, что выступал бесплатно. Фото: скриншот Instagram

Артист заверил, что снимался абсолютно бесплатно.

Певец Анатолий Цой, который победил в первом сезоне шоу «Маски», отметил на вопрос о стоимости участия в шоу. Информацией он поделился в беседе с «Собеседником».

Артист отметил, что после окончания шоу ему удалось стать еще популярнее, так что сольная карьера развивается хорошо. Он отметил, что смотрит второй сезон «Маски» и сразу догадался, что в нем участвует Марина Кравец. Цой расстроился, когда персонаж Солнце покинуло проект. Теперь он болеет за участника в костюме Змеи – Цой почти уверен, что в нем выступает певица Светлана Лобода.

Также он заверил, что выступал в «Маске» абсолютно бесплатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шоу «Маска» могут закрыть после скандала со слитым списком участников.

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