Шоу «Маска» могут закрыть после скандала со слитым списком участников

Продолжение популярного телешоу «Маска» на НТВ оказалось под вопросом после случая с «рассекречиванием» списка участников.
Смысл программы заключается в скрывающихся за яркими костюмами звездах, которые разоблачают себя после музыкальных номеров. Однако совсем недавно на «Википедии» был обнародован список участников. В их числе оказались Ирина Дубцова, Юлия Паршута, Иван Дорн, Тимати и другие.
Известный музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал в интервью «Собеседнику», такой вброс может оказаться пиар-ходом со стороны создателей телешоу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что продюсер музыкального шоу «Маска» рассказала, сколько стоит выложить в Сеть номер артиста.