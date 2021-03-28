Шоу «Маска» могут закрыть после скандала со слитым списком участников

Ольга Бузова пела в шоу в костюме розовой пантеры. Фото: Instagram скриншот

Ольга Бузова пела в шоу в костюме розовой пантеры. Фото: Instagram скриншот

Продолжение популярного телешоу «Маска» на НТВ оказалось под вопросом после случая с «рассекречиванием» списка участников.

Смысл программы заключается в скрывающихся за яркими костюмами звездах, которые разоблачают себя после музыкальных номеров. Однако совсем недавно на «Википедии» был обнародован список участников. В их числе оказались Ирина Дубцова, Юлия Паршута, Иван Дорн, Тимати и другие.

Известный музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал в интервью «Собеседнику», такой вброс может оказаться пиар-ходом со стороны создателей телешоу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что продюсер музыкального шоу «Маска» рассказала, сколько стоит выложить в Сеть номер артиста.