Петербуржцам обещают гололедицу в воскресенье

Воздух успеет прогреться до плюс семи градусов днем.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 25 апреля, ожидается гололедица на дорогах. Об этом рассказали в ГУ МЧС по городу.

Известно, что в городе похолодает – ночью температура воздуха опустится до нуля, а днем воздух прогреется максимум до плюс семи градусов. Ночью и утром дороги будут скользкими, так что автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. То же касается пешеходов: им важно оставаться бдительными.

Также ожидается ветер, который разгонится до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обширный циклон принесет в Петербург пасмурную погоду на выходных.