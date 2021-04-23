Обширный циклон принесет в Петербург пасмурную погоду на выходных

Обширный циклон принесет в Петербург пасмурную погоду на выходных
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На предстоящих выходных, 24 и 25 апреля, жителей Северной столицы ждет пасмурная погода. Во всем виноват обширный циклон.

О погоде на выходных рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В субботу и воскресенье погоду на северо-западе Европейской России будет формировать обширный циклон.

В таких условиях в субботу в Петербурге установится облачная с прояснениями погода. Весь день будут идти кратковременные дожди. Ночью за окном ожидается от +1 до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.

Неделя завершится преимущественно облачной погодой. Временами прогнозируются дожди, ночью на город обрушится и мокрый снег. Температура воздуха в ночное время составит от 0 до +2 градусов, а днем — от +6 до +8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Зохан» нагонит на Петербург дожди и снежную крупу.

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