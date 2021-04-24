Ростех планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса и гриппа до конца 2021 года

Речь идет об однофазной вакцине, которая может стать доступна уже в следующем году.

В «Ростехе» рассказали о планах зарегистрировать свою однофазную вакцину от коронавируса к началу 2022 года. Об этом заявил глава госкорпорации Сергея Чемезов в эфире программы «Вести субботы» на телеканале «Россия-1».

Чемезов отметил, что вакцин должно быть много и теперь появится возможность сделать вместо двух уколов один. Эта прививка будет защищать не только от коронавируса, но и от гриппа. Напоминаем, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от инфекции – «Спутник V». На данный момент препарат используют в десятках стран.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Франции 140 пациентам ввели физраствор вместо вакцины от коронавируса.