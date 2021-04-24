Россиянин Карацев обыграл первую ракетку мира Джоковича

Россиянин Карацев обыграл первую ракетку мира Джоковича
Карацев победил серьезного соперника. Фото: скриншот Instagram

Теннисисту из России предстоит сыграть в финале с японцем.

Теннисист из Росси Аслан Карацев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Они встретились в рамках полуфинала на турнире в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч между россиянином и сербом длился 3 часа 25 минут. Карацев победил со счетом 7:5, 4:6, 6:4. Известно, что теннисисту теперь предстоит сыграть с японцем Таро Даниэлем и итальянским спортсменом Маттео Береттини.

Напоминаем, что Карацев уже играл с Джоковичем в турнире серии Большого шлема Australian Open – тогда он уступил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Петербурге. Спортсменка смогла обыграть Маргариту Гаспарян.

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