Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Петербурге

Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Петербурге
Касаткина стала победительницей турнира. Фото: пресс-служба ST. Petersburg Ladies Trophy

Спортсменка смогла обыграть Маргариту Гаспарян.

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла турнир ST.Petetrsburg Ladies Trophy 2021. Последней соперницей спортсменки стала Маргарита Гаспарян.

Известно, что в первом сете Касаткина лидировала со счетом 6:3. Второй завершился со счетом 2:1 после того, как Гаспарян заявила об ухудшении самочувствия. Спортсменка отметила, что травмирована: у нее проблемы с ногой и поясницей. Гаспарян отказалась от борьбы за титул, в связи с чем Касаткина стала победительницей автоматически.

Напоминаем, что до этого Касаткина проявила себя на австралийском турнире Phillip Island Trophy.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо», сравняв счет в серии плей-офф Кубка Гагарина.

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