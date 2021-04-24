На Варшавской петербуржцы жалуются на задымление двора из-за шашлычной

На Варшавской петербуржцы жалуются на задымление двора из-за шашлычной
Шашлычная портит жизнь местным жителям. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Местные жители отмечают, что предприниматели никак не реагируют на претензии.

Жители Варшавской улицы дома номер 29 жалуются на местную шашлычную. Они отмечают, что из-за заведения происходит задымление, но проблема никак не решается на протяжении долгого времени. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отмечается, что из вентиляции шашлычной идет дым, который заполняет весь двор. Во дворе часто чувствуется запах гари, это очень беспокоит местных жителей. Они пишут жалобы, но пока безрезультатно.

«Кафе прям в доме, жарят шашлыки, установили тандыр. Во дворе жуткий запах гари и вытяжка напротив окон»,

— пишет автор записи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам разрешили жарить шашлыки в 42 местах города.

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На Варшавской петербуржцы жалуются на задымление двора из-за шашлычной
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