На Невском минивэн наехал на женщину: она показалась очевидцам выпившей

На место инцидента прибыла реанимация, пострадавшей оказывается помощь.

В центре Санкт-Петербурга в субботу, 24 апреля, произошла серьезная авария, в результате которой пострадала пешеход. Об этом пишут «Невские новости».

Все случилось вечером на Невском проспекте недалеко от площади Восстания. По предварительным данным, женщина переходила дорогу, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На нее наехал минивэн. Инцидент стал причиной заторов, образовалась пробка из троллейбусов.

На место прибыли сотрудники спецслужб, женщине помогают врачи. Непонятно, в каком состоянии она находится и насколько серьезные ее травмы.

Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Левашовском ДТП: каршеринг влетел в дерево, на место прибыла реанимация. Второй автомобиль отбросило на середину дороги. Непонятно, есть ли пострадавшие.