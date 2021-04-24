На Невском минивэн наехал на женщину: она показалась очевидцам выпившей

На Невском минивэн наехал на женщину: она показалась очевидцам выпившей
Помогать женщине приехала реанимация. Фото: Pixabay

На место инцидента прибыла реанимация, пострадавшей оказывается помощь.

В центре Санкт-Петербурга в субботу, 24 апреля, произошла серьезная авария, в результате которой пострадала пешеход. Об этом пишут «Невские новости».

Все случилось вечером на Невском проспекте недалеко от площади Восстания. По предварительным данным, женщина переходила дорогу, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На нее наехал минивэн. Инцидент стал причиной заторов, образовалась пробка из троллейбусов.

На место прибыли сотрудники спецслужб, женщине помогают врачи. Непонятно, в каком состоянии она находится и насколько серьезные ее травмы.

Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Левашовском ДТП: каршеринг влетел в дерево, на место прибыла реанимация. Второй автомобиль отбросило на середину дороги. Непонятно, есть ли пострадавшие.

дтп невский проспект новости СПб пешеход


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Греция облегчила правила въезда для россиян: стали доступны дополнительные ...
В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара, из-за которого погиб ребенок
На Невском минивэн наехал на женщину: она показалась очевидцам выпившей
На Варшавской петербуржцы жалуются на задымление двора из-за шашлычной
На Патриотов задержали мужчин, распылявших перцовый баллончик в магазине
Россиянин Карацев обыграл первую ракетку мира Джоковича
Ростех планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса и гриппа до конца ...
В Петербурге на субботник вышли 180 тысяч человек