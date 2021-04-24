Россиянин, ставший звездой китайской «Фабрики звезд», покинул шоу

Россиянин, ставший звездой китайской «Фабрики звезд», покинул шоу
Парень из Владивостока стал звездой китайского шоу талантов. Фото: скриншот Instgaram

Молодой человек мечтал об этом на протяжении нескольких недель и наконец добился своего.

Россиянин Влад Иванов из Владивостока не прошел в финал китайского шоу талантов Produce Camp 2021. Об этом сообщили в официальном Instagram конкурса.

Молодой человек, выступавший под сценическим именем Lelush, изначально пришел на шоу в качестве переводчика. Организаторов поразила его модельная внешность и Иванову предложили стать участником. Он рассчитывал, что пробудет на шоу всего несколько недель и согласился. Иванов ошибся, потому что он очень понравился зрителям, которые начали активно голосовать за него, тем самым продвигая из серии в серии. В какой-то момент россиянин начал буквально умолять отпустить его – тем более, он заметно хуже пел и танцевал, чем другие участники.

Видимо, фанаты сжалились и решили отпустить любимчика с миром.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участник шоу «Маски» рассказал о штрафе за нарушение правил.

Китай фабрика звезд шоу


 

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