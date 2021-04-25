В Петербурге школьницу госпитализировали из-за отравления наркотиком

Восьмиклассница перенесла клиническую смерть.

В Санкт-Петербурге госпитализировали 15-летнюю школьницу, которая отравилась наркотическим веществом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» 24 апреля.

Все случилось в Колпино. По предварительным данным, три девочки сбежали с последних двух уроков. Когда об этом узнала классная руководительница, она позвонила одной из школьниц. Та рассказала, что их подруге стало плохо и они повели ее домой.

Позже выяснилось, что девочка отравилась наркотическим веществом. Подростки уверяют, что нашли пакетик с неизвестным содержимым в школе и решили попробовать. В телефоне отравленной школьницы также обнаружили видеозапись, на которой она демонстрирует, как употребляет препарат.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются разобраться, откуда у девочек оказался наркотик и прочие обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Гатчинского района задержан за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков.