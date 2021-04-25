В воскресенье жителей Ленобласти ожидают дожди и снег

В воскресенье синоптики прогнозируют в Ленобласти пасмурную погоду, а температура воздуха не превысит 8 градусов тепла

Сегодня, 25 апреля, ожидается умеренный дождь и даже мокрый снег. В дневное время подует северо-западный ветер, его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью опустится до -2 градусов. Однако днем потеплеет до +3…+8 градусов.

На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление немного понизится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам обещают гололедицу в воскресенье.