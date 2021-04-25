Исхудавшая Лолита удивила фанатов танцами в облегающем комбинезоне в лифте

Популярная певица и актриса Лолита Милявская похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде, танцуя в лифте. Ролик пришелся не всем по вкусу.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На кадрах видно и слышно, что артистка наслаждается классической музыкой и пританцовывает под нее в лифте. Она позировала в обтягивающем комбинезоне со стразами.

При этом не всем подписчикам звезды пришелся по вкусу ее новый образ. Некоторые пользователи раскритиковали Лолиту за неуместный наряд и неловкие движения.

«Надо было там и остаться», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лолита не собирается выходить замуж в шестой раз.