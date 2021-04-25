Россиянам спрогнозировали аномально холодную погоду в начале мая

Россиянам спрогнозировали аномально холодную погоду в начале мая
В Петербург вернутся дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Аномально холодная погода ожидается в центре Европейской части России до конца апреля и в первые дни мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист объяснил, что холодная погода связана с действием циклона, который сформировался на севере Европы. На юге Европейской России тоже ожидается погода на 2-4 градуса ниже нормы.

Как сообщили «РИА Новости», так, в указанный период температура воздуха составит в районе +8…+10 градусов. Сильного потепления не будет до конца месяца, как и 1-2 мая. Однако прогноз пока уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье жителей Ленобласти ожидают дожди и снег.

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