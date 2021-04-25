В Петербурге коронавирус выявили еще у 701 человека

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще701 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Как сообщили оперативный штаб по борьбе с болезнью, с начала пандемии в Северной столице выявлено 412 158 заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 526 человек. Третье место у Подмосковья — 611 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со 2 мая в садоводствах Северной столицы и ближайшего пригорода будут работать медпункты.