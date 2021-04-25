В Петербурге раздали более 210 тысяч продуктовых наборов с начала пандемии

В Петербурге завершилась общероссийская акция «Мы Вместе», начавшаяся весной прошлого года с пришествием пандемии COVID-19. За все время участие в ней приняли 5 594 волонтера.

Акция завершилась в субботу, 24 апреля. Теперь добровольцев привлекут к другим работам, где сейчас требуется их помощь.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор города Александр Беглов поблагодарил всех, кто в трудные минуты помогал нуждающимся горожанам, а также отметил, что в Петербурге очень сильное добровольческое движение.

Волонтеры приносили пенсионерам и маломобильным горожанам продукты питания, товары первой необходимости и лекарства. В общей сложности бесплатные продуктовые наборы получили свыше 210 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сохраняется медленный спад второй волны коронавируса.