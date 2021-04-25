Петербуржцев предупредили, что воскресенье станет одним из самых холодных дней апреля

Петербуржцев предупредили, что воскресенье станет одним из самых холодных дней апреля
Горожан ожидают дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в воскресенье, 25 апреля, на погоду Северной столицы будет оказывать влияние северо-западная периферия циклона, с центром над востоком Вологодской области.

«Один из самых холодных дней апреля», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха составит 5-7 градусов тепла, по области потеплеет до +8. Такие значения на 3-4° ниже нормы. Ветер северо-западный, западный подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам спрогнозировали аномально холодную погоду в начале мая.

новости СПб погода


 

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